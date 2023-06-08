В "Барысе" сделали важное заявление

"Барыс" закрыл долги по зарплатам перед хоккеистами. Об этом в интервью "СЭ" заявил президент казахстанского клуба Борис Иванищев, сообщают Vesti.kz.
Астанчане в минувшем сезоне впервые в истории заняли последнее место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф Кубка Гагарина.
"Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет", - сказал Иванищев.
Напомним, что ранее руководство "Барыса" раскритиковали за массовый побег игроков.
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