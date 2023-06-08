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Руководство "Барыса" раскритиковали за массовый побег игроков

Руководство "Барыса" раскритиковали за массовый побег игроков
©ХК "Барыс"

Успешное выступление сборной Казахстана на чемпионате мира никак не повлияло на трансферную политику "Барыса", пишет Шайба.kz.

Из числа игроков национальной команды астанинский клуб покинули вратарь Максим Павленко, защитники Данил Бутенко, Артем Королев, форварды Максим Мухаметов и Никита Михайлис. 

Отмечается, что Мухаметову от "Барыса" не поступало никаких предложений, хотя он стал лучшим снайпером сборной Казахстана на чемпионате мира.

"Руководство астанинского клуба предложило некоторым игрокам сборной Казахстана, сыгравшим на чемпионате мира, смехотворные и нищенские контракты с зарплатой примерно в 250-300 тысяч тенге в месяц. Хотя после мирового первенства многим из них поступили хорошие предложения от зарубежных клубов, где им готовы доверять.

При желании "Барысу" не составило бы никакого труда удержать этих хоккеистов. Для этого много денег не надо. Например, столичный клуб спокойно дает контракт на 75 миллионов тенге россиянину Кириллу Максимову, клиенту Шуми Бабаева, который, будучи форвадом, за весь сезон не смог забросить ни одной шайбы. Почти 122 миллиона тенге были потрачены на "пассажира" Кристофера Биграса за три месяца пребывания в команде.

Также свою негативную роль играет и недоверие главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки к игрокам сборной Казахстана. После пяти матчей в начале прошлого сезона белорусский специалист отправил в глухой запас голкипера Андрея Шутова и больше не давал ему играть. Хотя он своей самоотверженной игрой стал залогом успеха национальной команды на чемпионате мира в Риге. Мизерную игровую практику получал другой лидер сборной Казахстана Батырлан Муратов. Того же Максима Мухаметова, перешедшего в "Металлург", Андрей Скабелка даже не соизволил вызвать в первую команду, уже не говоря про Мади Диханбека, Артёма Королева и других", - пишет сайт.

Напомним, по итогам сезона КХЛ-2022/23 "Барыс" не сумел пробиться в плей-офф. А сборная Казахстана на ЧМ-2023 заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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