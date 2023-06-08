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В "Барысе" объяснили, почему не удалось сохранить главную звезду

В "Барысе" объяснили, почему не удалось сохранить главную звезду
©instagram.com/nikitamikhailis

Президент "Барыса" Борис Иванищев в интервью "СЭ" рассказал, почему казахстанский клуб не договорился о новом контракте с нападающим Никитой Михайлисом, сообщают Vesti.kz.

- Команда сильно изменится в новом сезоне? "Барыс" покинуло много игроков, в том числе главная звезда - Никита Михайлис.

- Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание - больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей - скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

- Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

- Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в "Металлург". У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.

Михайлис - воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса". В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов.

В конце мая 27-летний форвард подписал однолетний контракт с "Металлургом".

Ранее в России оценили переход казахстанского хоккеиста в "Магнитку". Также была обнародована его зарплата в новом клубе.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Михайлис Никита

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