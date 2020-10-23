"Кошачье" дерби. Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ

23 октября в Нур-Султане в рамках регулярного чемпионата КХЛ
казахстанский "Барыс
" примет казанский "Ак Барс
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Перед очным поединком "Барыс" после 13 сыгранных матчей набрал 16 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. У "Ак Барса" 28 очков в 20 матчах и третья строчка.
Отметим, что в своих последних матчах обе команды потерпели поражения. "Барыс" дома проиграл
финскому "Йокериту" ведя по ходу матча 4:0, а "Ак Барс" был разгромлен
в Хабаровске местным "Амуром" - 1:7.
Добавим, что "Барыс" и "Ак Барс" в рамках КХЛ играли друг против друга 16 октября в Казани. Тогда основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в овертайме точный бросок Романа Старченко принес
победу казахстанской команде.
Матч начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и пройдет без зрителей.
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Ак Барс" >>>>>>>>
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