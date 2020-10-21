"Ак Барс" перед матчем с "Барысом" в КХЛ потерпел разгромное поражение от аутсайдера конференции

Лидер Восточной конференции КХЛ
казанский "Ак Барс
" в матче регулярного чемпионата сенсационно уступил на выезде хабаровскому "Амуру
" с разгромным счетом 1:7. В следующем матче казанцев в Нур-Султане ждет "Барыс", передает корреспондент Vesti.kz
.
Хет-трик в составе "Амура" сделал чешский защитник Йордан Михал, по шайбе забили Никита Камалов, Валентин Пьянов, Владимир Бутузов и Александр Кузнецов. Казанцы ответили голом Стефана да Косты.
Несмотря на поражение, "Ак Барс" остался лидером Восточной конференции, набрав 28 очков. "Амур", благодаря победе, вернулся в зону плей-офф, поднявшись на седьмое место (13 очков).
Добавим, что 21 октября "Барыс
" сыграет в Нур-Султане против финского "Йокерита".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне