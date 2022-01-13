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Толковый и принципиальный. Федерация тяжелой атлетики Казахстана выбрала хорошего главного тренера?

Толковый и принципиальный. Федерация тяжелой атлетики Казахстана выбрала хорошего главного тренера?
©facebook.com/dauren.bekmukhanbetov
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Федерация тяжелой атлетики Казахстана прервала молчание относительно назначения главного тренера сборной. Организация представила кандидата на важный пост. И сейчас идет процесс утверждения кандидатуры. Имя специалиста знакомое - оно являлось центральным во всей спорной истории. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Речь, конечно же, о Даурене Бекмуханбетове. Его при участии Министерства культуры и спорта пытались назначить еще в ноябре прошлого года, но до сих пор тренер не приступал к своим обязанностям. Ситуация затянулась.

Однако в конце декабря состоялось заседание Бюро исполнительного комитета федерации, в рамках которого он был все-таки представлен в качестве основного кандидата на пост. Вместе с ним выдвинут еще один специалист - он планируется на должность тренера женской команды.

"По итогам заседания Бюро исполнительного комитета Федерации от 30 декабря 2021 года в адрес ОО "Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан" и Министерства культуры и спорта РК было направлено ходатайство о назначении Бекмуханбетова Даурена Дуйсеновича главным тренером мужской сборной и Сивохина Ивана Павловича главным тренером женской сборной", - говорится в заявлении.

Новости для сборной хорошие. Если их утвердят, то штангисты уже полноценно смогут приступить к тренировочному процессу. Наверняка у Бекмуханбетова уже есть план дальнейшего развития команды. После "первого" назначения он готовился к работе.

Трудиться есть над чем. После событий прошлого года имеется некоторый кризис. Не самый глубокий, но решить ряд вопросов придется. Ему предстоит завершить процесс омоложения, утвердить оптимальный состав на новый сезон, определиться с главными стартами, а также закрепить те успехи, которых добилась федерация в своей работе.

Сборная с приходом Бекмуханбетова только выиграет. По имеющейся информации, он имеет авторитет среди региональных тренеров, ему доверяют. А сейчас это очень важный момент на фоне волнений среди специалистов областных команд. Есть возможность объединить усилия, вернуть в состав талантливых штангистов, выпавших не по своей вине.

Он молод, принципиален и знает свое дело. Имеет представление о развитии тяжелой атлетики в Казахстане, свежие идеи и современные методы. Так что надеемся, что специалисту дадут шанс проявить себя. Обстановка в этом виде спорта не самая комфортная. И его приход точно уменьшит образовавшееся напряжение.

Будем следить за ситуацией. Федерация свой выбор сделала. И вполне себе сильный.

Где главный тренер штангистов? В Минспорта прокомментировали спорную ситуацию

 

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Тяжелая атлетика

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