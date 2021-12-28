Где главный тренер штангистов? В Минспорта прокомментировали спорную ситуацию

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике по-прежнему остается без главного тренера. Еще в ноябре Министерством культуры и спорта на этот пост был выбран Даурен Бекмуханбетов. Однако к своим обязанностям он так и не приступил. Сегодня эта тема является одной из самых спорных. Многие стороны выступили с официальным комментариями. Редакция Vesti.kz также направила запрос в Комитет по делам физической культуры и спорта с просьбой разъяснить ситуацию.

Ниже представлен ответ председателя Комитета Самата Ергалиева.

"Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее:

По предложению Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан (далее – Федерация) был приостановлен процесс назначения на должность главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике до участия сборной Казахстана на чемпионате мира по тяжелой атлетике (далее – чемпионат мира), который проводился в период с 7 по 17 декабря в городе Ташкенте (Узбекистан).

По завершении данного чемпионата, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Федерация, определив кандидатуры на должности главных тренеров, внесет соответствующее письмо об их назначении в Комитет.

Вместе с тем Федерация внесла в адрес Комитета ходатайство о разделении национальной сборной команды Республики Казахстан по тяжелой атлетике на мужскую и женскую сборные команды.

Надеемся, что данные изменения положительным образом скажутся на результативности членов сборной по тяжелой атлетике на предстоящих международных стартах", - говорится в официальном ответе.

Здесь вы можете ознакомиться с доводами Бекмуханбетова. Ответ федерации можно изучить здесь.

Стоит отметить, что в ближайшее время должно состояться специальное заседание федерации, в рамках которого в этом вопросе будет поставлена точка.