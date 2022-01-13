Федерация тяжелой атлетики сделала заявление о самоубийстве Альберта Линдера и новом тренере сборной

Федерация тяжелой атлетики не направляла ходатайств об отмене решений Министерства культуры и спорта РК о назначении главным тренером Даурена Бекмуханбетова. Об этом говорится в официальном заявлении организации, сообщает корреспондент Vesti.kz. В ФТА также высказались о деталях дела о суициде штангиста Альберта Линдера.

"Накануне в СМИ распространилась информация о депутатском запросе к генеральному прокурору РК касательно суицида Альберта Линдера.

Федерация тяжелой атлетики намерена внести ясность по ряду озвученных заявлений.

ФТА РК не направляла каких-либо ходатайств вице-премьеру Тугжанову Е.Л. об отмене решений министра культуры и спорта РК.

Экс-главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов приступил к своим обязанностям в 2020 году, то есть спустя два года после ухода Альберта Линдера из профессионального спорта, и никаким образом не мог иметь отношение к судьбе Альберта.

Сергей Седов являлся личным тренером Альберта. После обращения ряда атлетов он был отстранен и на данный момент не работает в сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Из открытых источников известно, что по факту гибели Альберта Линдера МВД РК проведено расследование, дело закрыто по причине отсутствия состава преступления. Федерации неизвестно о дальнейших действиях заинтересованных лиц.

Дополнительно сообщаем, что, согласно мировой практике, принято решение о разделении сборной на мужскую и женскую команды.

По итогам заседания Бюро исполнительного комитета Федерации от 30 декабря 2021 года в адрес ОО "Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан" и Министерства культуры и спорта РК было направлено ходатайство о назначении Бекмуханбетова Даурена Дуйсеновича главным тренером мужской сборной и Сивохина Ивана Павловича главным тренером женской сборной.

Тренерским советом федерации утвержден состав спортсменов штатных сборных команд на 2022 год. После назначения главных тренеров, а также снятия режима ЧП в регионах страны запланированы первые учебно-тренировочные сборы.

Мы уверены, что новым тренерским составом будет проведена оперативная работа по выстраиванию тренировочного процесса, чтобы в очередной раз доказать, что школа казахстанской тяжелой атлетики - одна из сильнейших в мире! Просим всех любителей нашего спорта поддержать нас!" - говорится в заявлении федерации.

Напомним, 25-летний Линдер, чемпион Азии, наложил на себя руки в сентябре. Это происшествие вызвало негодование среди тяжелоатлетов. Обвинения в психологическом давлении посыпались на старшего тренера сборной Казахстана Сергея Седова. Также от должности был освобожден главный тренер Ахметов. Затем Минспорта объявило о назначении Бекмуханбетова, но он до сих пор не приступил к работе.