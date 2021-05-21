"Сильнейшие окажутся на пьедестале". Объявлен состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

Тренерский штаб сборной Казахстана по тяжелой атлетике объявил состав на участие в юниорском чемпионате мира в Ташкенте. Турнир является лицензионным.

От Казахстана на мировое первенство отправятся семь спортсменов.

Парни

До 55 килограммов: Аблай Ауелханов

До 61 килограмма: Алексей Дроздов

До 67 килограммов: Акмолда Сайрамкез

До 73 килограммов: Сайхан Тайсуев

До 102 килограммов: Рахат Бекболат

Девушки

До 64 килограммов: Гульнур Ыбрай

До 87 килограммов: Айсамал Сансызбаева

"Основная цель, которую мы поставили перед спортсменами, - это достойно выступить, попасть в тройку лучших в мире. Все ребята - призеры и чемпионы мира, Азии… То есть опыт выступления на международной арене у них есть. С августа прошлого года атлеты проходили усиленную подготовку в составе сборной нашей страны, поэтому должны показать хорошие результаты, ну а сильнейшие, конечно же, окажутся на пьедестале", - цитирует тренера Дмитрия Чурсина пресс-служба Федерации.

Добавим, что ЧМ стартует уже в это воскресенье.

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