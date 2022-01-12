С призером Олимпиады или без? Каким будет состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике в новом сезоне

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике по-прежнему находится без главного тренера. Однако состав на новый сезон есть. Причем вполне боевой. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Прошлогодний чемпионат Казахстана в Талдыкоргане должен был стать отборочным в основную команду. Была дана возможность проявить себя тем, кто пока не входил в главный состав, находясь исключительно в числе претендентов.

Речь не о молодежи, которая активно участвует в процессе омоложения и привлекается к различным международным стартам. Здесь ситуация касается возрастных штангистов. По каким-либо причинам не всем из сильных атлетов удалось в итоге представлять страну на большом помосте.

И пока тенденция сохраняется. Никаких громких сенсаций на ЧРК не произошло. Выиграли те, от кого этого ждали. Радует только то, что большая часть - это молодые спортсмены. Они уже смогли заявить о себе, продемонстрировав потенциал.

Из "старой школы" можно выделить Надежду Ногай. Она отбыла дисквалификацию. Прошлым летом вернулась к полноценному тренировочному процессу, постепенно возвращая свою былую форму. Если адаптационный период пройдет для нее без травм, то в новом сезоне мы с вами получим очень сильную штангистку, способную биться за медаль на крупных турнирах.

Нет никаких вестей от Дениса Уланова. Призер Олимпиады-2016 до сих пор восстанавливается после травмы и перенесенной операции. Его пытаются вернуть на помост - он так и не реализовал того, чем обладает. А перспективы у него просто шикарные.

Хотелось бы, чтобы штангиста все-таки вернули к тренировкам. В таком случае он будет являться важнейшим звеном в сборной, а также надеждой на большие победы. Прошлый год он пропустил. Важнейшие старты прошли без него.

Также Уланов не смог побороться за лицензию, хотя был главным фаворитом на поездку в Токио. Травма выбила его из гонки за квоту. В итоге на ОИ отправился Игорь Сон, завоевавший бронзовую медаль в категории до 61 килограмма.

К слову, Сон точно будет в команде, как и Зульфия Чиншанло. Спортсменка также в Токио выиграла бронзовую награду. Особой конкуренции в сборной она не испытывает. Да и кондиции ей позволяют провести еще один олимпийский цикл.

Кто из молодых будет в сборной? Есть несколько имен, которые, скорее всего, будут составлять костяк. Это Нургиса Адилетулы, Алексей Дроздов, Артем Антропов, Анатолий Савельев, Рахат Бекболат, Карина Кузганбаева, Айзада Муптильда, Денис Полубояринов.

Именно данные штангисты имеют наиболее высокие результаты, стабильный прогресс. Да, есть моменты, над которыми стоит поработать. Для этого нужен главный тренер. Он должен вместе с личными тренерами определить план развития спортсменов.

Пока же все идет довольно неплохо. Омоложение состава в скором времени завершится, определится команда, перед которой будут стоять большие задачи. Так что ждем новостей относительно главного тренера.