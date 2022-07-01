Откровенное интервью Ильи Ильина: о жизни после Олимпиады, бое Головкина с "Канело" и дружбе с ММА

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
Сегодня 19:37

Самый известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин дал интервью для канала Vesti.kz в YouTube. В нем он откровенно рассказал, как живет после завершения профессиональной карьеры.

Ильин признался, что он еще не поставил точку в допинговом-скандале и надеется, что однажды справедливость восторжествует и его медали к нему вернутся.

Подробнее о том, как проходят съемки об Ильине, каким он видит развитие тяжелой атлетики в Казахстане и зачем помогает спортсменам, смотрите в видеоинтервью ниже. 

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

 

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Метки:
Ильин Илья

Атлетика Тяжелая атлетика
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Сегодня 19:37
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