Объявлено расписание выступлений казахстанцев на ЧА по тяжелой атлетике

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Сегодня 16:35
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Сегодня, 8 октября, в Манаме (Бахрейн) стартует чемпионат Азии по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Всего в континентальном первенстве примут участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представят 18 атлетов - восемь женщин и десять мужчин.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений наших спортсменов (время Астаны):

8 октября, суббота

21.30 Женщины до 49 килограммов (группа А) Дарья Балабаюк

9 октября, воскресенье

16.30 Мужчины до 55 килограммов (группа А) Арли Чонтей

19.00 Женщины до 55 килограммов (группа А) Зульфия Чиншанло

21.30 Мужчины до 61 килограмма (группа А) Отепберген Алиев

10 октября, понедельник

21.30 Мужчины до 67 килограммов (группа А) Анатолий Савельев

11 октября, вторник

19.00 Мужчины до 73 килограммов (группа А) Бексултан Айтбай

12 октября, среда

19.00 Мужчины до 81 килограмма (группа А) Ренат Баударбеков

13 октября, четверг

14.00 Мужчины до 89 килограммов (группа Б) Кирилл Староверкин

16.30 Мужчины до 89 килограммов (группа А) Асылжан Бектай

19.00 Женщины до 76 килограммов (группа А) Арай Нурлыбекова

14 октября, пятница

16.30 Женщины до 81 килограмма (группа А) Аиша Омарова, Карина Кузганбаева

19.00 Женщины до 87 килограммов (группа А) Айым Есжанова

15 октября, суббота

16.30 Мужчины до 96 килограммов (группа А) Нургиса Адилетулы, Артем Антропов

19.00 Мужчины до 102 килограммов (группа А) Рахат Бекболат

16 октября, воскресенье

15.30 Женщины 87+ килограммов (группа А) Айзада Муптильда, Любовь Ковальчук

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Метки:
Тяжелая атлетика

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