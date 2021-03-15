"На чемпионате Казахстана повторил рекорд мира". Молодой штангист - о подготовке к ЧМ, высших достижениях и целях

Он победил на двух подряд республиканских турнирах.

Аблай Ауелханов. Фото: WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 11:04

На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике молодой Аблай Ауелханов сумел одержать победу. Он опередил серебряного призера мирового первенства Арли Чонтея. Причем ему удалось повторить мировой рекорд. В интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал свое выступление, а также обозначил ближайшие цели.

- Аблай, вы победили на двух чемпионатах Казахстана подряд. Готовы перенести успех на международный помост? 

- Вполне (улыбается). А если серьезно, то, конечно, я к этому стремлюсь. В "толчке" повторил мировой рекорд по юниорам, надеюсь достойно представить нашу страну на международной арене в ближайшем будущем.

- То есть своим выступлением довольны?

- Да, я доволен тем, как выступил. На сегодняшний день это мой лучший результат. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. И рекорд в "толчке" я перепишу.

- Это ваша цель?

- Да. Впереди чемпионат Азии и чемпионат мира среди юниоров, готовлюсь к этим стартам. Вот сейчас сборы идут. Все отлично. В трех словах: тренировки, режим и дисциплина.

Добавим, что Ауелханов победил в категории до 55 килограммов. В сумме он поднял 254 (108+146) килограмма. Чонтей в свою очередь показал 253 (112+141) килограмма.

Метки:
Бразилия Тяжелая атлетика Олимпиада-2016 Чонтей Арли
Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 11:04
© 2008 - 2021 ТОО «EML»