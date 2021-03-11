Молодой талант снова сильнее серебряного призера мирового первенства. Стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Сегодня, 11 марта, стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Он проходит в режиме онлайн - каждый участник выступает на родном помосте. В первый день повторился сценарий предыдущего республиканского турнира, когда олимпиец остался без золотой медали. Подробности - в материале Vesti.kz.

В соревнованиях принимают участие более 300 штангистов со всего Казахстана. Важный турнир, учитывая, что в данном виде спорта пока со стартами пусто. Никак не удается настроить календарь. И ближайшим для наших штангистов выходом на международный помост будет чемпионат Азии в Ташкенте (апрель).

Вот к нему как раз и готовится национальная команда. Тренерский штаб определил для себя участников квалификационного старта. Однако гарантированно никто в столицу Узбекистана не едет - следует доказать свою профпригодность как раз на текущем ЧРК. Так что возможны ротации - азиатский турнир поможет отобраться на Олимпиаду. Нужно качество.

Ну а главным сражением первого соревновательного дня стала битва между Арли Чонтеем и Аблаем Ауелхановым. Они выжигают категорию до 55 килограммов. И на прошлом чемпионате страны сильнее оказался молодой и талантливый Аблай.

Обладатель юношеского Кубка мира тогда не оставил шансов серебряному призеру ЧМ, выиграв с огромным разрывом. Сейчас же разница в итоговом результате составила всего один килограмм. При этом вновь Ауелханов оставил позади олимпийца Чонтея.

До 55 килограммов:

1. Аблай Ауелханов - 254 (108+146) килограмма;

2. Арли Чонтей - 253 (112+141) килограмма;

3. Максат Куанткан - 225 (100+125) килограммов.

В весе до 61 килограмма не было равных Алексею Дроздову. Он выиграл чемпионат Казахстана с более чем просто комфортным отрывом. Никто из соперников не смог навязать ему серьезную борьбу за первую ступень пьедестала.

До 61 килограмма:

1. Алексей Дроздов - 279 (127+152) килограммов;

2. Азамат Толеген - 256 (112+144) килограммов;

3. Виктор Надворный - 255 (116+139) килограммов.

Чемпионат продолжается.