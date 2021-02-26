Кто круче: Месси или Роналду, лучшие сериалы и значимость казы. Выбор и откровения казахстанских штангистов

Тяжелая атлетика - это не только помост, гриф и шум падающей штанги. Вид спорта не ограничивается "рывком", "толчком" и большим количеством магнезии. Напротив, это целый мир со своими предпочтениями, философией, юмором и желаниями.

Наглядно об этом - в специальном блице Vesti.kz.

Зульфия Чиншанло, рекордсменка мира в "толчке"

- Рывок или толчок? Почему?

- Обычно у каждого штангиста есть свое любимое упражнение, то, которое у него лучше всего получается. Для меня это "толчок". Это силовое упражнение, а "рывок" - больше скоростное

- Что самое важное в тяжелой атлетике?

- Сильные ноги и спина, уравновешенный характер (без эмоциональных всплесков). Во время выступления главное - настрой. А вне соревнований важно грамотно восстанавливаться, как физически, так и эмоционально.

- Где находится лучший помост в мире?

- Сложный вопрос. Пусть будет Лондон, там я хорошо выступила. (улыбается)

Сайхан Тайсуев

- Рок-музыка или рэп?

- Рэп.

- Что бы взяли с собой на необитаемый остров на месяц (три вещи)?

- Моторную лодку, аптечку, телефон.

- Какие три медали хотели бы иметь у себя на полке?

- Только одну - олимпийское "золото".

- О чем думаете перед выполнением упражнения на помосте?

- Концентрируюсь на самом упражнении, на правильности его выполнения.

Рахат Бекболат

- Какой суперсилой хотели бы обладать?

- Всегда мечтал уметь летать!

- Без чего нельзя провести идеальный день?

- Без казы (смеется).

Айзада Муптилда

- Самое вкусное блюдо - это...

- Безусловно, домашняя еда.

- Когда я выхожу на помост, то...

- Ощущаю прилив сил и эмоций, переполняющих меня.

- Я ненавижу, когда люди...

- Лицемерят!

- Для меня тяжелая атлетика началась…

- После того, как я следила за нашими спортсменами на Олимпиаде-2008. Именно тогда у меня появилось стремление заниматься этим видом спорта.

Раушан Мешитханова

- Кто лучший штангист всех времен?

- В этом вопросе я буду дипломатична (улыбается). В каждом штангисте есть своя изюминка.

- Как вас называют друзья и близкие?

- Люблю, когда меня называю Рони.

- Назовите любимый сериал?

- "Ход королевы", "Острые козырьки".

Алексей Дроздов

- С чем несовместима тяжелая атлетика?

- Думаю, что любой профессиональный спорт занимает очень много времени и на остальные сферы жизни уже мало что остается. Например, практически нет времени заниматься учебой.

- Месси или Роналду?

- Роналду.

- Правда ли, что самая обидная медаль - серебряная?

- Нет. Так может сказать только дилетант. Каждая медаль ценна. За каждой стоит огромный труд, поэтому я бы не стал обесценивать ни одну из них.

- Три ваших главных желания?

- Хотел бы увидеть много новых стран; стать первым на международных стартах; ну и, конечно, взять "золото" Олимпиады.

Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики