Казахстанцев встретили в аэропорту после триумфа на ЧМ по тяжелой атлетике

Сегодня, 29 мая, в аэропорту города Алматы встретили победителей и призеров чемпионата мира по тяжелой атлетике среди молодежи, проходившего в Лиме (Перу), передают Vesti.kz.
Золото завоевали Аянат Жумагали и Сабыр Нурдос, Акжол Курманбек взял серебро, а Сания Орманбаева стала бронзовым призером.
"Из Южной Америки наши тяжелоатлеты привезли не только полный комплект медалей, но и в общекомандном медальном зачете заняли второе место чемпионата мира! Спасибо всем казахстанцам за поддержку! Казахстан, алга!!!", - говорится в публикации Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.
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