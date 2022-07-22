Казахстанский штангист вошел в топ-3 на чемпионате Азии

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Сегодня 23:23

Казахстанец Егор Шерер выиграл бронзу на чемпионате Азии среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Казахстанский штангист вошел в тройку призеров в категории до 81 килограмма, а его результаты в дисциплинах (150+175) позволили завоевать серебро и бронзу в каждом упражнении.

Ранее казахстанцы выиграли еще несколько медалей континентального турнира в Узбекистане.

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Сегодня 23:23
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