Казахстанец завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике

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Сегодня 11:00
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Казахстанец Адилетулы Нургиса завоевал серебряную медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике в Боготе (Колумбия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории 96 килограммов он поднял 383 (174+209) килограмма, став вторым не только в сумме двоеборья, но и в рывке.

Чемпионом же в этом весе стал колумбиец Лесман Паредес, его результат 397 (185+212) килограммов.

Отметим, что также в этой категории выступал казахстанец Сейтказы Алишер, который в итоге занял 11-е место, подняв в сумме двоеборья 351 (160+191) килограмм.

Ранее бронзу на ЧМ завоевал казахстанец Алексей Чуркин, выступающий в весе до 73 килограммов.

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Тяжелая атлетика

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