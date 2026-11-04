Казахстанец побил мировой рекорд и взял медаль ЧМ-2026 по тяжёлой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы завоевал серебряную медаль чемпионата мира в китайском Нинбо, выступив в весовой категории до 95 килограммов и установив мировой рекорд в рывке, сообщают Vesti.kz.

Адилетулы установил мировой рекорд в рывке

В первой части соревнований казахстанец поднял 182 килограмма и первым обновил мировой рекорд. Однако вскоре болгарин Карлос Насар превзошёл результат Адилетулы, справившись с весом 185 килограммов.

Таким образом, Нургиса занял второе место в рывке. В толчке он поднял 217 килограммов, а итоговый результат в сумме двоеборья составил 399 килограммов.

Насар стал чемпионом мира

Золотую медаль завоевал Карлос Насар, набравший 415 килограммов (185 в рывке и 230 в толчке). Бронзовым призёром стал иранец Али Алипур с результатом 396 килограммов (181 и 215).

Напомним, в 2024 году Нургиса Адилетулы стал чемпионом мира в весовой категории до 96 килограммов на турнире в Манаме (Бахрейн).