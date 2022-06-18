Казахстан завоевал четвертое золото на ЧМ по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей в Мексике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в весовой категории до 102 килограммов и поднял по сумме двоеборья 348 (157+191) килограммов.

Серебряную медаль завоевал представитель Узбекистана Кудратбек Салимжонов, набравший в сумме 327 (156+171) килограммов, а бронза у турецкого штангиста Баки Кетмета - 259 (132+163) килограммов.

Это четвертое золото для казахстанских тяжелоатлетов на соревнованиях в Мексике.

Ранее золотые медали завоевали другие казахстанцы Денис Полубояринов (81), Едыге Емберды (73) и Ерасыл Саулебеков (67). Также на счету наших атлетов серебро и две бронзы.