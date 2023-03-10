Илья Ильин записал песню для шикарной супруги

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Сегодня 14:18
©instagram.com/ilyailyinforever

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сделал своей супруге Татьяне необычный подарок, заодно порадовав своих поклонников необычным амплуа, сообщают Vesti.kz.

Спортсмен продемонстрировал новый талант, записав для свой возлюбленной песню. А отрывок он опубликовал в Instagram. Такой подарок Ильин сделал в Международный женский день.

"Как же я тебя люблю! Спасибо Богу за то, что дал мне мое чудо! Все песни о тебе и для тебя! С праздником", - обратился Ильин к жене.

Напомним, Ильин сыграл свадьбу в январе. Его избранницей стала известный столичный предприниматель Татьяна Гордиенко. А накануне он выдвинул себя на пост президента Федерации тяжелой атлетики.

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