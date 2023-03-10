Илья Ильин записал песню для шикарной супруги

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сделал своей супруге Татьяне необычный подарок, заодно порадовав своих поклонников необычным амплуа, сообщают Vesti.kz.

Спортсмен продемонстрировал новый талант, записав для свой возлюбленной песню. А отрывок он опубликовал в Instagram. Такой подарок Ильин сделал в Международный женский день.

"Как же я тебя люблю! Спасибо Богу за то, что дал мне мое чудо! Все песни о тебе и для тебя! С праздником", - обратился Ильин к жене.

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