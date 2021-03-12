На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике состоялись мужские соревнования в весовой категории до 67 килограммов. Основная борьба за золотую медаль развернулась между штангистами мирового уровня. Подробнее о ней - в материале корреспондента Vesti.kz.

Вообще круто, что наш локальный чемпионат может иметь такую афишу: чемпион мира против обладателя серебряной награды мирового первенства. Это добавляет интерес к турниру, статус, а также зрелищную борьбу.

Встречались два тяжелоатлета и на прошлом чемпионате страны. Однако борьбы тогда не получилось. Из-за неверной тактики чемпион мира и Азии среди юношей (2017) Анатолий Савельев не реализовал ни одной попытки в "толчке", что автоматически лишило его шансов на какую-либо медаль.

В этот же раз все получилось. Савельев и серебряный призер ЧМ среди взрослых Игорь Сон продемонстрировали прекрасное соперничество. Разборка на помосте украсила соревновательный день.

После "рывка" лидерство захватил Савельев. Он поднял 136 килограммов. Сон остановился на 134. Отыгрывать вес ему предстояло в "толчке". Правда, Анатолий силен в этом виде двоеборья: на этот раз он чисто отработал все три попытки, показав в лучшей из них 168 килограммов.

У Сона в "толчке" не все получилось гладко. Взяв 162 килограмма в первой попытке, он не справился сначала со 168 и 171. Ва-банк пойти не удалось - второе место. Разрыв в результатах получился довольно комфортным для Савельева.

Мужчины, до 67 килограммов:

1. Анатолий Савельев - 304 (136+168) килограмма;

2. Игорь Сон - 286 (134+162) килограммов;

3. Глеб Богуш - 269 (118+151) килограммов.

Добавим, что турнир проходит в режиме онлайн. В соревнованиях участвуют больше 300 спортсменов.