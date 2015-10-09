Казахстанский гимнаст обошел итальянца и японца и взял золото

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал победителем международного турнира в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Спортсмен завоевал золотую медаль в упражнениях на коне, получив от судей 14,066 балла.

Серебро выиграл итальянец Эдоардо Де Россо (13,966), а бронза досталась японцу Ресуке Дои (13,766).

Также, как информирует пресс-служба КФГ, три медали завоевали юниоры. Нуртан Идрисов стал лучшим в вольных упражнениях и опорном прыжке, а Роман Хегай поднялся на третью ступень подиума в упражнениях на коне.

Ранее Зейнолла Идрисов стал серебряным призером на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), где золото взял другой казахстанец Нариман Курбанов.