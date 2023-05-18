Одиннадцатый этап, самый протяженный на данной "Джиро д’Италия", завершился массовым спринтом на улицах Тортоны после 219-километровой дистанции. Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш провел очень мощный спринт, боролся за победу на этапе до самого конца и, в итоге, финишировал третьим, сообщается на сайте команды.

"Мы были серьезно настроены на сегодняшний этап. На бумаге этап подходил для спринта, но на самом деле доехать до него было непросто… Как мы проводим "Джиро", мы знали, что если будем работать все вместе, но мы будем там, в финале. Вадим Пронский провел весь этап впереди, поддерживая невероятный темп и не давая отрыву уехать слишком далеко. А остальные ребята поддерживали меня в финале. Был небольшой разрыв на подъеме, когда одна из команд атаковала, попытавшись сбросить нас, но товарищи все время были рядом. В какой-то момент мы оказались позади, но затем мы вернулись, мы держались рядом друг с другом, мы вышли вперед и построились для спринта. Я был настроен, ребята провели потрясающую гонку, и я горжусь ими. Мне лишь жаль, что я не смог завершить эту работу победой. Я не смог бы ничего изменить в спринте. То, как я провел спринт, как я проехал – все было отлично. Просто, два сильных молодых спринтера, Паскаль Акерман и Джонатан Милан сегодня оказались быстрее. Это не самые плохие ребята, чтобы проиграть им. Так что, мои поздравления Паскалю", - сказал Кавендиш.

"Мы можем гордиться тем, как провели этот этап всей командой, ребята проделали отличную работу на Марка, и он сам провел великолепный спринт, не допустил ни единой ошибки. Просто, сегодня было два более быстрых гонщика. Мы знали, что у нас есть шанс довезти Марка до финиша, и мы много работали, догоняя отрыв с Вадимом Пронским, а затем, на последнем подъеме ребята оказали Марку большую поддержку, вернув его в пелотон и вывезя его вперед в поисках хорошей позиции для спринта. Марк был там, впереди, ему удалось найти "хорошее колесо" сначала Джонатана Милана, а затем Мадса Педерсена, он начала мощный спринт, но не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть. Отличная попытка…", - добавил Стефано Занини, спортивный директор Astana QazaqstanTeam.