Английский журналист Джейми Джексон в интервью Eurofootball.ru прокомментировал победу нападающего "Баварии" Гарри Кейна в голосовании за "Золотой мяч". Он объяснил, почему считает английского форварда достойным этой награды, сообщают Vesti.kz.

По словам Джексона, главное качество Кейна - не столько природный талант, сколько невероятное трудолюбие и настойчивость.

"Кейн заслужил эту награду благодаря своему упорству и работоспособности. Не считаю его самым одарённым футболистом в мире с точки зрения природного таланта. Однако умение так много и усердно работать - пожалуй, величайший талант, которым только можно обладать. В Англии им, безусловно, очень гордятся. Когда Гарри был молодым игроком "Тоттенхэма", на него особо не рассчитывали, и ему приходилось отправляться в аренду в разные клубы. Сейчас я считаю, что он вполне заслужил "Золотой мяч", - заявил Джексон.

"Золотой мяч" ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту календарного года. Вторую строчку в голосовании занял нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, а третьим стал форвард "Барселоны" Ламин Ямаль.