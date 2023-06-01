Тренер объяснил, почему "Бавария" всегда становится чемпионом Германии

Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 13:53
©ФК "Бавария" Мюнхен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, ранее игравший за "Баварию", объяснил, почему мюнхенский клуб регулярно выигрывает чемпионат Германии.

Нидерландец верит, что это происходит из-за того, что для мюнхенцев нет ничего важнее команды.

"Почему мюнхенская "Бавария" всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца", - приводит слова тен Хага твиттер UtdPlug с ссылкой на журналиста Генри Винтера.

"Бавария" в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 11-й раз подряд. Мюнхенский клуб вырвал чемпионский титул на последних минутах заключительного тура Бундеслиги, обойдя дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Бавария Бундеслига Манчестер Юнайтед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
Германия
Тренер объяснил, почему "Бавария" всегда становится чемпионом Германии
29 мая, 15:52
Германия
19-летний футболист стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге
28 мая, 11:38
Германия
"Бавария" после чемпионства объявила об увольнениях
27 мая, 22:05
Германия
"Бавария" в последнем туре обошла "Боруссию" и в 11 раз подряд стала чемпионом Германии
22 мая, 09:11
Германия
Стало известно будущее Тухеля в "Баварии" в случае завершения сезона без трофеев
17 мая, 15:00
Германия
"Барселона" нашла замену Бускетсу
13 мая, 17:40
Германия
Футбольная суббота в АПЛ и Бундеслиге по версии Olimpbet
9 мая, 12:40
Германия
"Челси" провел переговоры с форвардом "Баварии"
4 мая, 23:38
Германия
"Бавария" откажется от покупки форварда "Наполи". Известна причина
3 мая, 22:36
Германия
Названо главное условие для перехода Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»