Мадридский "Реал" следит за ситуацией вокруг французского вингера "Баварии" Майкла Олисе на фоне напряжённости в мюнхенском клубе из-за Джамала Мусиалы, передают Vesti.kz.

24-летний футболист связан с "Баварией" контрактом до июня 2029 года, однако переговоры о его продлении пока не начались.

Конфликт с Мусиалой затронул Олисе

Напряжённость возникла после публичной критики Джамала Мусиалы со стороны Карла-Хайнца Румменигге. Капитан команды Йозуа Киммих выступил в защиту партнёра, получив, как сообщается, поддержку значительной части раздевалки.

Олисе, который поддерживает тесные отношения с Мусиалой, отреагировал в соцсетях на публикацию с критикой "Баварии" со стороны FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов). Это усилило предположения о его недовольстве атмосферой в клубе. При этом сам француз публично не заявлял о желании уйти.

Майкл Олисе. Фото: Depositphotos/vitaliivitleo©

"Реал" следит за ситуацией

Мадридский клуб давно интересуется Олисе и продолжает наблюдать за развитием ситуации. Однако у "Баварии" нет намерения облегчать уход футболиста.

Пока нет подтверждённого конфликта между Олисе и "Баварией", требования о трансфере или переговоров с "Реалом". Возможное развитие ситуации будет зависеть от того, как мюнхенцы урегулируют внутренние разногласия и начнут ли переговоры о новом контракте с французом.

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь ассистов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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