"Реал" принял решение о трансфере за 100 миллионов евро

Руководство "Реала" приостановило переговоры о переходе полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания AS, трансферная сумма для Беллингема в этом году, скорее всего, превысит 100 миллионов евро, что заставляет "Реал" относиться к сделке осторожно. Существует возможность, что переход состоится только летом 2024 года, когда сумма трансфера значительно снизится.

Игрок должен был провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свои планы на будущее, но встреча так и не состоялась. Сообщается, что Беллингем не спешит с решением о своем будущем в "Боруссии", хотя клуб надеялся продать полузащитника этим летом.

Отмечается, что ни "Реал", ни "Ливерпуль", который также проявляет интерес к игроку, не представляли официальных предложений.

В текущем сезоне Беллингем забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 21-м матче Бундеслиги.

Напомним, что в январе Международный центр спортивных исследований назвал Биллингема самым дорогим футболистом мира, оценив его трансферную стоимость в 208,2 миллиона евро.

Примечательно, что другой авторитетный портал Transfermarkt оценивает англичанина в 110 миллионов евро. Здесь Биллингем занимает четвертое место после Килиана Мбаппе (180 миллионов), Эрлинга Холанда (170 миллионов) и Винисиуса Жуниора (120 миллионов).