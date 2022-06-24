Победитель Лиги Европы завершил карьеру в 29 лет

Футболист "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер решил завершить карьеру в возрасте 29 лет, сообщается на сайте немецкого клуба.

В прошедшем сезоне он вместе с командой стал победителем Лиги Европы. В финале был обыгран шотландский "Рейнджерс" - 1:1 (0:0, 1:1, в серии пенальти 5:4).

"Прошлой осенью у меня появились первые мысли о завершении карьеры. Я оказался в сложной фазе с точки зрения спорта: мои результаты колебались. Победы уже не были такими приятными, но каждое поражение причиняло двойную боль. Рост уровня моей игры весной и наши совместные успехи в Лиге Европы еще больше мотивировали меня попрощаться с большим спортивным успехом. Я так наслаждался победой в Лиге Европы, потому что тогда я знал, что это будет моя последняя большая победа вместе с фантастическими болельщиками этого города, который стал моим вторым домом. Я буду вспоминать свое время в "Айнтрахте" только с большой благодарностью и радостью, продолжать чувствовать сильную связь с клубом и его болельщиками, а также поддерживать команду", - говорится в заявлении австрийца.

В его карьере также были австрийский "Зальцбург", немецкие "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Аугсбург". За сборную Австрии провел 59 матчей и забил четыре гола в период 2013-2022 годов.