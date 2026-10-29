Мюнхенская "Бавария" разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии сезона-2026/27. Встреча, прошедшая 28 октября на "Альянц Арене", завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев, сообщают Vesti.kz.

Мюнхенцы открыли счёт на десятой минуте: Майкл Олисе поразил ворота соперника после передачи Исмаэля Сайбари. Однако уже через пять минут "Магдебург" восстановил равновесие - отличился Матеуш Жуковски, которому ассистировал Фелипе Чавес.

На 21-й минуте Сайбари вновь вывел "Баварию" вперёд, замкнув пас Олисе. После перерыва хозяева окончательно сняли вопросы о победителе. На 51-й минуте Олисе оформил дубль, реализовав пенальти.

На 70-й минуте Альфонсо Дэвис увеличил преимущество мюнхенцев после передачи Леннарта Карла. Спустя три минуты Натаниэль Браун довёл счёт до разгромного, а финальную точку поставил Давид Сантуш, забивший после паса Йосипа Станишича. В итоге "Бавария" отправила в ворота соперника шесть мячей и уверенно вышла в следующий раунд турнира.

В этом матче на скамейке запасных "Баварии" остался новый обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн. Англичанин в ночь с 26 на 27 октября стал обладателем приза, который вручался в Лондоне.