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Нойер переписал историю "Баварии" и установил возрастной рекорд

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Легендарный голкипер "Баварии" Мануэль Нойер установил очередное возрастное достижение в немецком футболе, сообщают Vesti.kz.

40-летний вратарь стал самым возрастным игроком мюнхенского клуба, когда-либо принимавшим участие в матчах Бундеслиги. Об этом сообщает Goal.

Новое достижение покорилось Нойеру 7 ноября. Голкипер вышел в стартовом составе "Баварии" на домашнюю встречу девятого тура чемпионата Германии против "Майнца" в возрасте 40 лет и 225 дней.

В нынешнем сезоне Нойер провёл девять матчей за мюнхенцев во всех турнирах. В пяти из них немецкий вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт голкипера с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
4 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
9 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
10 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
11 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
12 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
13 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
14 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
15 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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