"Ни за что не взял бы "Золотой мяч": в Англии раскрыли неожиданный секрет триумфа Кейна

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер объяснил, почему переход Харри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" стал ключевым шагом на пути к "Золотому мячу", сообщают Vesti.kz.

26 октября 33-летний английский форвард впервые в карьере получил престижную индивидуальную награду, опередив Килиана Мбаппе из "Реала" и Ламина Ямаля из "Барселоны".

По мнению Каррагера, именно смена клуба позволила Кейну всерьёз претендовать на главные трофеи и признание на мировом уровне.

"Это был необходимый шаг. Поначалу мне казалось, что он одержим идеей стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги, но его амбиции шире одного рекорда. Переход дал ему реальный шанс выиграть Лигу чемпионов и всерьёз побороться за "Золотой мяч". Гарри Кейн ни за что не взял бы "Золотой мяч", играя в "Тоттенхэме", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, Кейн перешёл из "Тоттенхэма" в "Баварию" летом 2023 года.