Нападающего немецкого клуба наказали за издевательский гол

Нападающий "Штутгарта" Силла Вамангитука оформил дубль в матче десятого тура немецкой Бундеслиги с "Вердером" (2:1). Второй гол конголезец забил в добавленное время встречи.

Вамангитука после неудачного паса защитника "Вердера" перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, подошел ко вратарской линии и вогнал мяч в сетку почти с линии ворот, подождав, когда к нему подойдет голкипер.

Один из полевых игроков "Вердера" предъявил претензии Вамангитуке, а судья показал ему желтую карточку.

В нынешнем сезоне Вамангитука провел 11 матчей за "Штутгарт", забил шесть голов и отдал две результативные передачи.