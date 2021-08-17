 RpOTX6Vl6DeT1rbM3pbRQCcPBb56PBuMI4PWWU4W
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу

Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
Роберт Бауэр. Фото: ФК "Арсенал"©
Новости спорта Футбол Германия

Накануне стало известно, что немецкий защитник Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта. Это позволит ему выступать за сборную Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о "новичке" национальной команды.

26-летний Бауэр родился в Германии в семье эмигрантов из Казахстана, которые перебрались на историческую родину в 1994 году. Первые шаги в футболе он начал делать в клубе "Букенбург", а затем перешел в молодежный состав "Карлсруэ".

В Германии Бауэр играл за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". На серьезном уровне в немецкой Бундеслиге кандидат в сборную Казахстана провел порядка сотни матчей, а если быть точнее - 89 и забил два гола в ворота "Дармштадта" и "Хоффенхайма". В первом случае он отличился в ноябре 2015 года, выступая за "Ингольштадт", во втором, в мае 2017-го, огорчил соперника будучи игроком "Вердера". В этом поединке бременцы уступали со счетом 0:5, но попытались отыграться. Бауэр в несостоявшемся камбэке отметился взятием ворот на последней минуте, оформив окончательный результат - 3:5.

Последние два сезона крайний защитник провел в тульском "Арсенале". В этом клубе на его счету 41 матч и три гола, один из них оказался победным в кубковом поединке с "Зенитом" (2:1) в феврале нынешнего года. В этом матче Бауэр отличился с пенальти. Футболист признался, что, играя в России, стал чаще исполнять одиннадцатиметровые, в Германии он этого не делал, потому что в его клубах были лучшие пенальтисты.

Отмечается, что как только Бауэр получит казахстанский паспорт, то соглашение с ним подпишет московский "Спартак", который нуждается в крайнем защитнике. В этом случае он не будет считаться легионером в РПЛ.

Кроме того, есть вероятность, что он сможет принять участие уже в сентябрьских матчах сборной Казахстана в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

В 2015 году Бауэру предлагали играть за нашу национальную команду, но он ответил отказом. Правда, спустя некоторое время, он не исключил вероятность выступать в составе сборной Казахстана.

Пока его международная карьера ограничивается участием в составе молодежной сборной Германии на чемпионате мира-2015 в Новой Зеландии, где немцы дошли до четвертьфинала, а также в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там кандидат в сборную Казахстана стал обладателем серебряной награды. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

К слову, футбол был не первым его видом спорта. В детстве Бауэр три года занимался боксом и в 11-летнем возрасте ему пришлось выбирать между ним и футболом.

Любопытно, что, помимо футбола, Бауэр, чья фамилия с немецкого переводится как "крестьянин", нашел себя в сельском хозяйстве. Вместе со своим тестем он построил ферму в Кении, на полях которой выращивается фасоль, брокколи, зеленый, красный, оранжевый и желтый перец, а также лук и кукуруза. Игрок признается, что испытывает гордость, поскольку ферма дает возможность создавать рабочие места и зарабатывать местным жителям. В будущем предполагается поставлять овощи в Германию.

Примечательно, что первоначально Бауэр, обучавшийся на родине по специальности "спортивный менеджмент" хотел открыть в Кении футбольную школу. Но, по признанию Бауэра, он не мог находиться в Африке постоянно, чтобы контролировать деятельность проекта, поэтому от осуществления этой идеи пришлось отказаться. Он отметил, что на менеджерские свершения его вдохновляют труды Роберта Кийосаки.

Отметим, Бауэр покинул "Арсенал" по окончании футбольного сезона-2020/21. Сейчас он является свободным агентом.

"Всерьез задумаюсь". Немецкий защитник из РПЛ рассказал о казахстанских корнях и готовности сменить гражданство

Напомним, сборная Казахстана 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2022 примет сборную Украины, а через три дня сыграет на выезде с Финляндией.

Фото: picture alliance/dpa©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Германия Бауэр Роберт Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:26
Футбол
Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
15 августа, 12:51
Футбол
Футболисты перекусили арбузом во время паузы в матче Бундеслиги Футболисты перекусили арбузом во время паузы в матче Бундеслиги
15 августа, 10:41
Футбол
Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский не проиграл ни одного матча на старте чемпионата Германии Экс-тренер "Кайрата" Шпилевский не проиграл ни одного матча на старте чемпионата Германии
13 августа, 10:56
Футбол
Месси не сделал состав ПСЖ самым дорогостоящим в мире. Лидерство принадлежит клубу АПЛ Месси не сделал состав ПСЖ самым дорогостоящим в мире. Лидерство принадлежит клубу АПЛ
10 августа, 19:43
Футбол
Форвард "Кайрата" отреагировал на победу своего клуба в Кубке Германии Форвард "Кайрата" отреагировал на победу своего клуба в Кубке Германии
12 июля, 09:28
Футбол
Штрели Мамба после ухода из "Кайрата" забил дубль команде Бундеслиги Штрели Мамба после ухода из "Кайрата" забил дубль команде Бундеслиги
6 июля, 10:01
Футбол
Шпилевский после ухода из "Кайрата" выиграл три матча с новым клубом. Дубль сделал уроженец Казахстана Шпилевский после ухода из "Кайрата" выиграл три матча с новым клубом. Дубль сделал уроженец Казахстана
1 июля, 09:26
Футбол
Мамба оформил второй хет-трик за 18 минут после ухода из "Кайрата" Мамба оформил второй хет-трик за 18 минут после ухода из "Кайрата"
26 июня, 07:16
Футбол
"Я этого не ожидал". Экс-футболист сборной Казахстана разочарован решением клуба "Я этого не ожидал". Экс-футболист сборной Казахстана разочарован решением клуба
25 июня, 08:17
Футбол
Штрели Мамба после ухода из "Кайрата" оформил хет-трик в матче за немецкий клуб Штрели Мамба после ухода из "Кайрата" оформил хет-трик в матче за немецкий клуб
14 июня, 23:02
Футбол
"Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб "Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб
14 июня, 22:39
Футбол
"Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата" "Обладаю скоростью и стремлением к голам". Штрели Мамба сделал заявление после ухода из "Кайрата"
14 июня, 21:28
Футбол
Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб Штрели Мамба покинул "Кайрат" и перешел в немецкий клуб
9 июня, 12:25
Футбол
Мбаппе рассказал о предложении перейти в топ-клуб Мбаппе рассказал о предложении перейти в топ-клуб
9 июня, 00:06
Футбол
Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из "Кайрата" Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из "Кайрата"
7 июня, 17:44
Футбол
"Было непросто объявить об этом перед Лигой чемпионов". Шпилевский объяснил свой уход из "Кайрата" в клуб второй Бундеслиги "Было непросто объявить об этом перед Лигой чемпионов". Шпилевский объяснил свой уход из "Кайрата" в клуб второй Бундеслиги
7 июня, 16:57
Футбол
Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером
6 июня, 18:40
Футбол
Названа новая команда Шпилевского после ухода из "Кайрата" Названа новая команда Шпилевского после ухода из "Кайрата"
6 июня, 17:58
Футбол
Какой немецкий клуб может возглавить Шпилевский после "Кайрата"? Какой немецкий клуб может возглавить Шпилевский после "Кайрата"?
6 июня, 17:07
Футбол
Появились подробности по уходу Шпилевского из "Кайрата" в немецкий клуб Появились подробности по уходу Шпилевского из "Кайрата" в немецкий клуб
6 июня, 16:56
Футбол
Шпилевский ушел из "Кайрата" и возглавил немецкий клуб Шпилевский ушел из "Кайрата" и возглавил немецкий клуб
19 мая, 14:15
Футбол
Лидер "Боруссии" не поможет сборной Германии на Евро-2020 Лидер "Боруссии" не поможет сборной Германии на Евро-2020
16 мая, 08:05
Футбол
Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ
15 мая, 23:44
Футбол
Левандовски повторил "вечный" рекорд Герда Мюллера Левандовски повторил "вечный" рекорд Герда Мюллера
15 мая, 12:34
Футбол
"Барселона" пожертвует новым контрактом Месси ради мегатрансфера летом "Барселона" пожертвует новым контрактом Месси ради мегатрансфера летом
10 мая, 19:54
Футбол
Уроженец Казахстана сделал хет-трик в матче чемпионата Германии Уроженец Казахстана сделал хет-трик в матче чемпионата Германии
9 мая, 08:00
Футбол
"Бавария" после досрочного чемпионства забила шесть безответных мячей "Боруссии" "Бавария" после досрочного чемпионства забила шесть безответных мячей "Боруссии"
3 мая, 13:32
Футбол
Роберт Левандовски может покинуть "Баварию" и стать игроком АПЛ Роберт Левандовски может покинуть "Баварию" и стать игроком АПЛ
27 апреля, 16:12
Футбол
"Бавария" объявила имя нового главного тренера "Бавария" объявила имя нового главного тренера
21 апреля, 09:38
Футбол
Немецкий клуб впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги Немецкий клуб впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus