Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу

Накануне стало известно, что немецкий защитник Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта. Это позволит ему выступать за сборную Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о "новичке" национальной команды.

26-летний Бауэр родился в Германии в семье эмигрантов из Казахстана, которые перебрались на историческую родину в 1994 году. Первые шаги в футболе он начал делать в клубе "Букенбург", а затем перешел в молодежный состав "Карлсруэ".

В Германии Бауэр играл за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". На серьезном уровне в немецкой Бундеслиге кандидат в сборную Казахстана провел порядка сотни матчей, а если быть точнее - 89 и забил два гола в ворота "Дармштадта" и "Хоффенхайма". В первом случае он отличился в ноябре 2015 года, выступая за "Ингольштадт", во втором, в мае 2017-го, огорчил соперника будучи игроком "Вердера". В этом поединке бременцы уступали со счетом 0:5, но попытались отыграться. Бауэр в несостоявшемся камбэке отметился взятием ворот на последней минуте, оформив окончательный результат - 3:5.

Последние два сезона крайний защитник провел в тульском "Арсенале". В этом клубе на его счету 41 матч и три гола, один из них оказался победным в кубковом поединке с "Зенитом" (2:1) в феврале нынешнего года. В этом матче Бауэр отличился с пенальти. Футболист признался, что, играя в России, стал чаще исполнять одиннадцатиметровые, в Германии он этого не делал, потому что в его клубах были лучшие пенальтисты.

Отмечается, что как только Бауэр получит казахстанский паспорт, то соглашение с ним подпишет московский "Спартак", который нуждается в крайнем защитнике. В этом случае он не будет считаться легионером в РПЛ.

Кроме того, есть вероятность, что он сможет принять участие уже в сентябрьских матчах сборной Казахстана в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

В 2015 году Бауэру предлагали играть за нашу национальную команду, но он ответил отказом. Правда, спустя некоторое время, он не исключил вероятность выступать в составе сборной Казахстана.

Пока его международная карьера ограничивается участием в составе молодежной сборной Германии на чемпионате мира-2015 в Новой Зеландии, где немцы дошли до четвертьфинала, а также в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там кандидат в сборную Казахстана стал обладателем серебряной награды. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

К слову, футбол был не первым его видом спорта. В детстве Бауэр три года занимался боксом и в 11-летнем возрасте ему пришлось выбирать между ним и футболом.

Любопытно, что, помимо футбола, Бауэр, чья фамилия с немецкого переводится как "крестьянин", нашел себя в сельском хозяйстве. Вместе со своим тестем он построил ферму в Кении, на полях которой выращивается фасоль, брокколи, зеленый, красный, оранжевый и желтый перец, а также лук и кукуруза. Игрок признается, что испытывает гордость, поскольку ферма дает возможность создавать рабочие места и зарабатывать местным жителям. В будущем предполагается поставлять овощи в Германию.

Примечательно, что первоначально Бауэр, обучавшийся на родине по специальности "спортивный менеджмент" хотел открыть в Кении футбольную школу. Но, по признанию Бауэра, он не мог находиться в Африке постоянно, чтобы контролировать деятельность проекта, поэтому от осуществления этой идеи пришлось отказаться. Он отметил, что на менеджерские свершения его вдохновляют труды Роберта Кийосаки.

Отметим, Бауэр покинул "Арсенал" по окончании футбольного сезона-2020/21. Сейчас он является свободным агентом.

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Напомним, сборная Казахстана 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2022 примет сборную Украины, а через три дня сыграет на выезде с Финляндией.

Фото: picture alliance/dpa©

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