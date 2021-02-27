Игроки "Шальке" недовольны работой главного тренера команды Кристиана Гросса.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Sport1, ведущие футболисты "кобальтовых" потребовали уволить специалиста после поражения от дортмундской "Боруссии" (0:4) в рурском дерби. С этой просьбой они обратились к спортивному директору клуба Йохену Шнайдеру, однако тот отказался выполнять их требования.

Игроки считают, что Гросс является слабым тренером. Кроме того, он путает футболистов и называет их чужими именами, что тоже не нравится игрокам.

Временным тренером "Шальке" может стать ассистент швейцарца Райнер Видмайер или Норберт Элгерт, который работает с командой U-19.

Гросс возглавил клуб в декабре 2020 года, он четвертый тренер команды за сезон. "Шальке" занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав девять очков в 22 турах.