Нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски не устраивают методы работы и тактика на матчи, которую выбирает главный тренер Юлиан Нагельсман. Об этом сообщает Sport1.

По информации журналиста Керри Хау, в команде против идей тренера выступают два ведущих футболиста. Один из них – Левандовски.

Сообщается, что польский форвард постоянно критикует тактику, которую выбирает Нагельсман, а также сложные задания на тренировках, которые он дает.

"Бавари" в сезоне-2021/22 продолжает возглавлять таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 69 очков. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб выбыл на стадии 1/4 финала, проиграв испанскому "Вильярреалу" по сумме двух матчей со счетом 1:2. Единственный гол "Баварии" забил Левандовски.

В текущем сезоне 33-летний польский нападающий забил 47 голов в 41 матче за "Баварию".

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