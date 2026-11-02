Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, в чём ещё намерен прибавить, несмотря на то что считает нынешнюю версию себя лучшей за всю карьеру, сообщают Vesti.kz. Также обладатель "Золотого мяча" признался, какое футбольное качество хотел бы позаимствовать у Лионеля Месси.

33-летний форвард подчеркнул, что даже на пике формы не собирается останавливаться в развитии. По его словам, совершенствоваться можно на протяжении всей карьеры, а сейчас он чувствует себя максимально разносторонним футболистом.

"Конечно! Всегда найдутся аспекты, которые хочется улучшить - так будет до самого дня, когда я решу завершить карьеру, в этом нет никаких сомнений. При этом я считаю, что ещё никогда не был настолько разносторонним игроком. Выходя на поле, я чувствую, что нахожусь на пике возможностей - и в физическом, и в психологическом плане. Моё понимание игры и пространства, выбор позиции, умение отвлекать на себя защитников, а также реализация моментов - сейчас всё это на высочайшем уровне. Я вижу это на тренировках, особенно по тому, как забиваю голы. Поэтому я ощущаю себя более универсальным футболистом, чем когда-либо. Это меня и вдохновляет: я по-прежнему в отличной форме. Как далеко смогу зайти? Буду ли и дальше прогрессировать и становиться лучше? Посмотрим", - приводит слова Кейна L’Équipe.

При этом англичанин не отказался бы перенять одно из главных оружий другого обладателя "Золотого мяча". Кейн с улыбкой заявил, что с левой ногой Месси стал бы практически неостановимым.

"Если бы прямо сейчас у меня появилась левая нога Месси, остановить меня было бы практически невозможно!" - признался форвард.

39-летний Месси является рекордсменом по количеству "Золотого мяча". На счету аргентинской звезды восемь наград