Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн высказался о значении мюнхенского клуба в завоевании "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz. Форвард признался, что переход в немецкий гранд стал одним из ключевых событий в его карьере и помог ему выйти на новый уровень.

"Переход в "Баварию" стал большим шагом в моей карьере, а также важным событием для моей семьи. Я хотел бросить себе вызов и понять, какого уровня ещё могу достичь. С тех пор как я присоединился к этому клубу, нас здесь невероятно тепло приняли. Ощущать поддержку клуба, персонала, тренера и товарищей по команде на всём пути к "Золотому мячу" было по-настоящему особенным. Без них я бы не смог выиграть "Золотой мяч". Всегда верил в себя и знал, какого уровня могу достичь.

Если посмотреть на такой клуб, как "Бавария", где постоянно играют в больших матчах, завоёвывают трофеи и забивают голы, становится ясно: в такой среде я смогу выйти на уровень, которого раньше от меня никто не видел. Переход в "Баварию" помог мне этого добиться. Команда и вся атмосфера вокруг клуба позволили мне подняться на новую ступень. По моему мнению, именно в этом и заключалась роль "Баварии" в том, что я выиграл "Золотой мяч", - приводит слова Кейна Bayern & Germany.