Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн рассказал о самом ярком моменте прошлого сезона, который принёс ему "Золотой мяч". Англичанин выделил выступление в финале Кубка Германии, где ему удалось оформить хет-трик, сообщают Vesti.kz.

"Мой хет-трик в финале Кубка Германии. Клуб не выигрывал этот трофей шесть лет. В начале сезона мы всей командой поставили перед собой такую цель. Тот финал, вероятно, стал одним из лучших матчей в моей карьере. Я взял на себя ответственность и забил три гола. Это воспоминание особенно дорого мне, поскольку я понимаю, насколько важной была та победа не только для меня, но и для всех в Мюнхене", — заявил Кейн в интервью France Football.

В финале Кубка Германии сезона-2025/2026 "Бавария" разгромила "Штутгарт" со счётом 3:0. Все три мяча на свой счёт записал Кейн.