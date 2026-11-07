Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о дальнейшей судьбе "Золотого мяча", который он завоевал в этом году, сообщают Vesti.kz.

Английский форвард хотел бы, чтобы престижная награда заняла место в клубном музее немецкого гранда и стала доступна для просмотра болельщикам.

"Думаю, ему самое место в музее клуба. Кроме того, я хотел бы, чтобы его могли увидеть наши болельщики", - приводит слова Кейна аккаунт The Touchline.

Для 33-летнего нападающего эта награда стала первой в карьере. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.