Нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что готов обменять "Золотой мяч" на победу в Лиге чемпионов УЕФА, поскольку командные достижения для него важнее индивидуальных наград, передают Vesti.kz.

Кейн выбрал командный трофей

Английский форвард ответил на вопрос, согласился бы он отказаться от престижной индивидуальной награды ради триумфа в главном еврокубке.

"Думаю, да. Для меня всегда командные успехи были важнее. Ради этого мы выходим на поле. "Золотой мяч" - это один из лучших моментов в жизни. Однако празднование общего триумфа с командой – это невероятные эмоции. Каждый хочет выиграть Лигу чемпионов", - цитирует слова Кейна AS.

Напомним, 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне Кейн впервые в профессиональной карьере стал обладателем "Золотого мяча".

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года

Капитан сборной Англии присоединился к мюнхенскому клубу в августе 2023 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". С тех пор 35-кратный чемпион Германии является его постоянным клубом.

Ранее Харри Кейн объявил клуб на следующий сезон.

Харри Кейн согласовал контракт с 35-кратным чемпионом после получения "Золотого мяча"