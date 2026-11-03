Харри Кейн объявил клуб на следующий сезон

Капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн подтвердил, что близок к подписанию нового долгосрочного контракта с немецким клубом, передают Vesti.kz.

Кейн подтвердил переговоры с "Баварией"

Английский форвард сообщил, что стороны практически согласовали условия продления сотрудничества. По его словам, до официального оформления сделки осталось решить несколько деталей.

"Это вопрос нескольких дней, а не недель. На выходных мы провели очень позитивные переговоры и продолжили их сегодня. Продление контракта неизбежно. Осталось уладить лишь несколько незначительных деталей", — цитирует слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, новое соглашение 33-летнего капитана сборной Англии с мюнхенцами будет рассчитано до лета 2029 года.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года

Английский нападающий присоединился к 35-кратному чемпиону Германии в августе 2023 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". С тех пор он выступает за немецкий гранд.

Напомним, 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне (Англия) Кейн впервые в профессиональной карьере стал обладателем самой престижной индивидуально награды в футболе - "Золотого мяча".

Харри Кейн согласовал контракт с 35-кратным чемпионом после получения "Золотого мяча"