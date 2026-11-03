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Харри Кейн объявил клуб на следующий сезон

Харри Кейн в составе сборной Англии. Фото: ©Depositphotos/thenews2.com

Капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн подтвердил, что близок к подписанию нового долгосрочного контракта с немецким клубом, передают Vesti.kz.

Кейн подтвердил переговоры с "Баварией"

Английский форвард сообщил, что стороны практически согласовали условия продления сотрудничества. По его словам, до официального оформления сделки осталось решить несколько деталей.

"Это вопрос нескольких дней, а не недель. На выходных мы провели очень позитивные переговоры и продолжили их сегодня. Продление контракта неизбежно. Осталось уладить лишь несколько незначительных деталей", — цитирует слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, новое соглашение 33-летнего капитана сборной Англии с мюнхенцами будет рассчитано до лета 2029 года.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года

Английский нападающий присоединился к 35-кратному чемпиону Германии в августе 2023 года, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". С тех пор он выступает за немецкий гранд.

Напомним, 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне (Англия) Кейн впервые в профессиональной карьере стал обладателем самой престижной индивидуально награды в футболе - "Золотого мяча".

Харри Кейн согласовал контракт с 35-кратным чемпионом после получения "Золотого мяча"

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Айнтрахт Фр 8 3 2 3 13-18 11
9 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
10 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
11 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
12 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
13 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
14 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
15 Гамбург 8 3 0 5 7-19 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4

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