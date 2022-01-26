Футбольного тренера в Германии дисквалифицировали из-за сертификата о вакцинации

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте объявил о дисквалификации бывшего главного тренера бременского "Вердера" Маркуса Анфанга на один год, сообщает "Чемпионат".

Причиной дисквалификации стало использование специалистом поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Также Анфанг должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. DFB наложил санкции и на экс-помощника Анфанга в "Вердере" Флориана Юнге. Он отстранен на девять месяцев и должен выплатить три тысячи евро.

Сроки дисквалификации тренеров будут отсчитываться с 20 ноября 2021 года. 1 июня отстранение будет приостановлено, после чего специалисты будут находиться на испытательном сроке до конца июня 2023 года.

Напомним, Анфанг покинул "Вердер" в ноябре прошлого года после выявления у него поддельного сертификата о вакцинации.