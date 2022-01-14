У футболиста "Баварии" обнаружили проблемы с сердцем после коронавируса

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Новости спорта Футбол Германия
Вчера 23:32

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман заявил, что у защитника Альфонсо Дэвиса появились признаки миокардита после заражения коронавирусом, сообщает Р-Спорт.

Футболист пропустит матч 19-го тура чемпионата Германии против "Кельна", который пройдет 15 января.
 
"В случае с Альфонсо мы провели контрольное обследование, которое мы проводим для каждого игрока после коронавируса, и обнаружили признаки легкого миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы. Он не будет тренироваться до особого распоряжения. Он не будет доступен в ближайшие недели. УЗИ показывает, что миокардит не такой драматичный, но его признаки есть", - сказал Нагельсман.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Дэвис принял участие в 16 матчах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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Метки:
Бундеслига Бавария Коронавирус


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