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Германия
Вчера 18:36
 

Форвард "Баварии" официально стал конкурентом Сатпаева в "Челси"

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Форвард "Баварии" официально стал конкурентом Сатпаева в "Челси" ©Depositphotos/livephotosport

Мюнхенская "Бавария" официально подтвердила, что нападающий Николас Джексон покидает команду и возвращается в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" официально подтвердила, что нападающий Николас Джексон покидает команду и возвращается в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

"Бавария" отказалась от выкупа

Немецкий клуб принял решение не активировать опцию полноценного трансфера сенегальского форварда. По информации источников, руководство "Баварии" определилось с будущим игрока ещё несколько месяцев назад.

Главной причиной отказа стала стоимость выкупа — 64 миллиона евро. В клубе сочли эту сумму слишком высокой, несмотря на то, что главный тренер Венсан Компани был полностью доволен игрой и отношением футболиста.

Будущее Джексона — за "Челси"

После завершения аренды 24-летний форвард возвращается в расположение "Челси", где теперь и будет решаться вопрос о его дальнейшей карьере.

Не исключено, что лондонский клуб сохранит игрока в составе на новый сезон, однако окончательное решение руководство "синих" пока не приняло.

Николас Джексон в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика в Германии

В сезоне-2025/26 Николас Джексон провел за "Баварию" 34 матча во всех турнирах.

За это время сенегальский нападающий забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи, внеся заметный вклад в результаты мюнхенской команды.

Отметим, что на позиции Джексона у "Челси" появился 17-летний новичок - форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который уже присоединился к лондонской команде. Подробности по ссылке.

Дастан Сатпаев высказался о первом хет-трике в "Челси"

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2 Боруссия-09 Д 34 22 7 5 70-34 73
3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4 Штутгарт-1893 34 18 8 8 71-49 62
5 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8 Айнтрахт Фр 34 11 11 12 61-65 44
9 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10 Майнц-05 34 10 10 14 44-53 40
11 Унион 34 10 9 15 44-58 39
12 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18 Санкт-Паули 34 6 8 20 29-60 26

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