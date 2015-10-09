Форвард "Баварии" официально стал конкурентом Сатпаева в "Челси"

Мюнхенская "Бавария" официально подтвердила, что нападающий Николас Джексон покидает команду и возвращается в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.
"Бавария" отказалась от выкупа
Немецкий клуб принял решение не активировать опцию полноценного трансфера сенегальского форварда. По информации источников, руководство "Баварии" определилось с будущим игрока ещё несколько месяцев назад.
Главной причиной отказа стала стоимость выкупа — 64 миллиона евро. В клубе сочли эту сумму слишком высокой, несмотря на то, что главный тренер Венсан Компани был полностью доволен игрой и отношением футболиста.
Будущее Джексона — за "Челси"
После завершения аренды 24-летний форвард возвращается в расположение "Челси", где теперь и будет решаться вопрос о его дальнейшей карьере.
Не исключено, что лондонский клуб сохранит игрока в составе на новый сезон, однако окончательное решение руководство "синих" пока не приняло.
Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk
Статистика в Германии
В сезоне-2025/26 Николас Джексон провел за "Баварию" 34 матча во всех турнирах.
За это время сенегальский нападающий забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи, внеся заметный вклад в результаты мюнхенской команды.
Отметим, что на позиции Джексона у "Челси" появился 17-летний новичок - форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который уже присоединился к лондонской команде. Подробности по ссылке.
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