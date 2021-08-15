Бывший тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский не знает поражений с новым клубом "Эрцгебирге" во второй немецкой Бундеслиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первых трех турах "Эрцгебирге" набрал три очка, сыграв вничью с "Нюрнбергом" (0:0, на выезде), "Санкт-Паули" (0:0, дома) и "Шальке" (1:1, на выезде).

После трех матчей "Эрцгебирге" расположился на 11-м месте из 18.

33-летний Шпилевский уехал в Германию в июне, до этого белорусский специалист с ноября 2018 года находился у руля "Кайрата", которому помог в прошлом году впервые за 16 лет выиграть чемпионство КПЛ.

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