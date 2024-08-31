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Германия
Вчера 23:47
 

Драматичный камбэк прервал рекордную серию в Бундеслиге

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Драматичный камбэк прервал рекордную серию в Бундеслиге ©x.com/bayer04

Чемпион Германии леверкузенский "Байер" проиграл в матче второго тура Бундеслиги "РБ Лейпциг", сообщают Vesti.kz.

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Чемпион Германии леверкузенский "Байер" проиграл в матче второго тура Бундеслиги "РБ Лейпциг", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Байера" неожиданно завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Примечательно, что хозяева поля вели 2:0.

На 39-й минуте Жереми Фримпонг забил первый гол "аптекарей", а Алехандро Гримальдо на 45-й удвоил преимущество хозяев поля.

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Кевин Кампль сократил отставание, Луи Опенда на 57-й сделал счет 2:2. Он же на 80-й принес гостям победу.

Таким образом, "Байер" прервал беспроигрышную серию в Бундеслиге, которая состояла из 35 матчей или 15 месяцев. Последнее поражение клуба из Леверкузена в чемпионате Германии случилось еще в позапрошлом сезоне, а именно, 27 мая 2023 года, когда "Байер" уступил на выезде "Бохуму" (0:3).

Байер РБ Лейпциг Германия Футбол

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