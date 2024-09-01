Не заслужили поражения? Алонсо высказался о прерванной серии "Байера"

Тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о прерванной беспроигрышной серии своей команды в Бундеслиге. Она длилась 35 матчей и была прервана вчера, после неожиданного поражения от "РБ Лейпциг", передают Vesti.kz.

Подопечные Алонсо вели в счете 2:0, но в конечном итоге проиграли - 2:3. Больше года "Байер" не проигрывал в немецком чемпионате.

"Для нас это тяжело, это горько. Я не думаю, что мы заслужили поражение. Мы вынесем из этой игры много положительного и отрицательного. Мы провели хороший первый тайм. Были довольны этим и хотели развить успех во втором. Но дальше мы просто не контролировали игру и дали "Лейпцигу" слишком много пространства. Мы не успевали в обороне. Извлечем урок из этих ошибок. Нехорошо позволять сопернику отыгрываться после того, как мы вели со счетом 2:0. Но это только начало сезона", - цитирует его слова "Чемпионат".

"Байер" в прошлом сезоне впервые в клубной истории стал чемпионом Германии.