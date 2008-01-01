Дортмундская "Боруссия" отправила в отставку главного тренера

Люсьен Фавр отправлен в отставку с поста главного тренера дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Швейцарский специалист возглавлял "Боруссию" с мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.

"После домашнего поражения со счетом 1:5 от "Штутгарта" руководство клуба единогласно решило отправить в отставку Люсьена Фавра и его помощника Манфреда Стефеса", - говорится в заявлении "Боруссии".

"Мы все благодарны Люсьену Фавру за его отличную работу в последние два с половиной года, в которых он и его команда дважды выигрывали серебро чемпионата Германии", - сказал исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

Исполнять обязанности главного тренера дортмундцев будет Эдин Терзич.