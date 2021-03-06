"Лейпциг" разгромил "Фрайбург" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу и вышел в лидеры Бундеслиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на поле "Фрайбурга" завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кристофер Нкунку (41-я минута), Александер Сёрлот (64) и Эмиль Форсберг (79).

"Лейпциг" набрал 53 очка и вышел в лидеры чемпионата Германии, опередив "Баварию" (52), которой сегодня предстоит встреча с дортмундской "Боруссией" (39, 6-е место). "Фрайбург" (34 очка) идет на восьмом месте.

Напомним, главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский работал в академии "РБ Лейпцига" с 2013 по 2018 год. В июне 2018 года он перешел во взрослый футбол и возглавил белорусское "Динамо-Брест", а в конце ноября был назначен главным тренером "Кайрата". В дебютном сезоне алматинский клуб под руководством 32-летнего белоруса стал серебряным призером КПЛ, а на следующий год выиграл чемпионат Казахстана.